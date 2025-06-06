Россиянам назвали западные автобренды, которым будет тяжело вернуться в РФ

«Рольф»: Volkswagen и Skoda будет очень тяжело вернуться в Россию

Среди покинувших российский рынок западных автокомпаний очень трудно будет вернуться маркам Volkswagen и Skoda. Такое мнение «Российской газете» высказал директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. Основной причиной он назвал конкуренцию со стороны китайских автомобильных марок.

«За последнее время они сильно прибавили в качестве продукции и, что тоже крайне важно, предлагают конкурентные цены на свои автомобили. И мы видим, что клиенты уже готовы к альтернативе в виде китайских брендов, можно сказать, что эти бренды с потребителями «подружились». Самым заметным индикатором такого разворота является статистика продаж в сегменте параллельного импорта. Объемы Skoda и Volkswagen там сильно просели», — сказал Иванов.

По его словам, популярные ранее Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq начали активно выбрасывать с российского рынка китайские конкуренты — такие, как Haval H7, Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 9, Exeed RX.

До этого были названы 10 серьезных недостатков кроссовера Kia Soul, в числе которых плохие шумоизоляция и лакокрасочное покрытие.

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