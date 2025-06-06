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Названы 10 серьезных недостатков кроссовера Kia Soul

Fresh назвал 10 серьезных недостатков кроссовера Kia Soul
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Kia

Кроссовер Kia Soul первого поколения, несмотря на свой возраст, продолжает пользоваться популярностью на вторичном рынке. Но, как и у других авто, у него есть свои недостатки и преимущества. О них «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Из недостатков Kia Soul первого поколения можно выделить плохую шумоизоляцию. Также у автомобиля очень жесткая подвеска, что делает передвижение по плохим дорогам некомфортным и утомительным. Лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего, часто проявлялись ржавчина и повреждения покрытия при минимальных контактах с поверхностью», — сказал эксперт.

Автовладельцы замечали также недостаток динамики и скромную мощность базового двигателя. Также у Kia Soul первого поколения быстро изнашиваются и выходят из строя отдельные детали, например, рулевая рейка.

Двухлитровый атмосферный двигатель надежен. Тем не менее, ближе к 200 тыс. километров владельцы Soul нередко сталкиваются с проблемами: появляется течь масла и нарушаются тепловые зазоры клапанов. Еще одной частой неисправностью является расслоение шкива коленчатого вала, которое может потребовать ремонта, отметил эксперт.

При этом автомобиль прост в ремонте, запчасти общедоступны и относительно дешевы, как и сама машина. «Живые» экземпляры можно найти на рынке от 700 тыс. рублей.

Ранее были названы три надежных японских кроссовера по цене до 1 млн рублей.

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