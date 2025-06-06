Крупное ДТП парализовало движение на северо-востоке Москвы

В Москве на Ярославском шоссе частично перекрыто движение из-за крупного ДТП

В Москве на Ярославском шоссе произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ярославском шоссе (в районе д. 5) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Санкт-Петербурге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с большегрузом и женщиной на велосипеде.

«Очень жесткие кадры не для всех: девушку на велосипеде подмял под себя МАЗ в Рыбацком — ее обездвиженное тело под колесом многотонного автомобиля сняли на видео шокированные местные жители», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

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