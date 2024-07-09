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Автолюбителям рассказали, как ухаживать за машиной в жару

Автоэксперт Хайцеэр: в жару важно следить за уровнем антифриза

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Depositphotos

В жару важно тщательно следить за температурой в салоне автомобиля, а также за состоянием кондиционера (уровнем фреона, отсутствием протечек) и чистотой радиатора. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Также он посоветовал регулярно проверять уровень антифриза.

«Если в жару не хватает антифриза, может произойти какая-то протечка, машина перегреется и есть большой риск поломки», — предупредил Хайцеэр.

Также он порекомендовал в дневные часы парковать автомобиль в тени, а салон защищать светоотражающим экраном.

9 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жара, вернувшаяся в Москву и Московскую область после короткого похолодания, задержится на пару недель.

Синоптик отметила, что по-настоящему летняя погода продлится до 20 июля. По ее словам, в российской столице будет преобладать температура +27...+29°С, иногда достигая максимума в +30...+31°С. В Подмосковье столбики термометров будут показывать +24...+29°С.

Ранее россиянам назвали две главные причины перегрева двигателя авто.

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