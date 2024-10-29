В Москве самокатчики испортили пост ДПС и попали на видео

В Москве на Тверской заставе молодые люди на электросамокате разукрасили пост ДПС, который стоит возле трассы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«15 октября группа лиц умышленно повредила пункт ДПС. Вандалов быстро вычислили с помощью камер», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что пост ДПС разрисовали двое молодых людей, которые затем уехали на одном электросамокате.

До этого «Газета.Ru» рассказывала, что сотрудники Госавтоинспекции Москвы так и не стали использовать «стаканы» — уличные постовые кабины, которые установили в городе к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На спецтрассах и около правительственных зданий сотрудники стоят в кабинках, однако чаще они дежурят в патрульном автомобиле. Почему «стаканы» больше никому не нужны — читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах.