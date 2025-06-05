На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омске Volkswagen вылетел на площадку детского сада

В Омске попало на видео, как Volkswagen вылетел в детский сад

Водитель Volkswagen Passat в Омске протаранил забор детского сада, проехал по территории и врезался в здание. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1973 г.р., двигаясь в селе Троицкое по улице Тенистая, в районе дома № 10 допустил наезд на стоящий автомобиль «Опель Астра», после чего наехал на ограждение детского сада, а затем на здание детского сада», — отмечается в сообщении полиции.

ДТП произошло в 14:37 по местному времени, на игровой площадке детсада в этот момент никого не было. На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль проломил забор, повалил кусты и проломил веранду на игровой площадке. Затем автомобиль протаранил стену здания. По предварительной информации, авария произошла после того, как водителю стало плохо за рулем.

Ранее в Улан-Удэ мотоциклист взлетел в воздух после наезда автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами