В Омске Volkswagen вылетел на площадку детского сада

В Омске попало на видео, как Volkswagen вылетел в детский сад

Водитель Volkswagen Passat в Омске протаранил забор детского сада, проехал по территории и врезался в здание. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1973 г.р., двигаясь в селе Троицкое по улице Тенистая, в районе дома № 10 допустил наезд на стоящий автомобиль «Опель Астра», после чего наехал на ограждение детского сада, а затем на здание детского сада», — отмечается в сообщении полиции.

ДТП произошло в 14:37 по местному времени, на игровой площадке детсада в этот момент никого не было. На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль проломил забор, повалил кусты и проломил веранду на игровой площадке. Затем автомобиль протаранил стену здания. По предварительной информации, авария произошла после того, как водителю стало плохо за рулем.

Ранее в Улан-Удэ мотоциклист взлетел в воздух после наезда автомобиля.