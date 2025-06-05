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На видео попало, как сахалинец смог избежать лобового ДТП с фурой

На Сахалине водитель выехал в лоб многотонной фуре и попал на видео

На Сахалине водитель Toyota избежал столкновения со встречной фурой при обгоне. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

«Водитель легковушки вылетел на полосу встречного движения прямо перед многотонником. Избежать печальных последствий удалось чудом», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что водитель встречного большегруза успел сместиться вправо, на обочину. В результате водитель Toyota Arista смог проехать между ним и попутным легким грузовиком.

До этого житель Ульяновска выстрелил в ухо водителю, который приехал в гости и припарковался возле многоэтажного дома. Спор между мужчинами произошел из-за парковочного места.

Ранее москвичей предупредили о широкомасштабном ремонте на МКАД.

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