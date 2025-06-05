На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Peugeot обвинили в «снижении затрат за счет человеческих жизней»

Кроссовер Peugeot 2008 провалил независимый краш-тест
close
Latin NCAP

Кроссовер Peugeot 2008 получил одну звезду из возможных пяти в краш-тесте организации LatinNCAP, оценивающей пассивную безопасность автомобилей для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщается в релизе LatinNCAP.

Автомобиль получил всего одну звезду из-за низких показателей защиты взрослого пассажира при лобовом краш-тесте. Из-за отсутствия боковых подушек безопасности в стандартной комплектации тест, имитирующий наезд на столб, не проводился, и по этому параметру кроссоверу не было начислено баллов. Также Peugeot 2008, собираемый в Аргентине, показал недостаточную защиту пассажиров-детей.

«Этот результат в одну звезду для Peugeot 2008 неприемлем и отражает тревожное отсутствие приверженности базовой безопасности со стороны Stellantis в нашем регионе. Это не техническое ограничение, а бизнес-решение, которое ставит во главу угла снижение затрат за счет человеческих жизней», — заявил по результатам краш-теста председатель Latin NCAP Стефан Бродзяк.

Ранее стало известно, что завод «Москвич» расширит модельный ряд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами