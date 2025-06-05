Peugeot обвинили в «снижении затрат за счет человеческих жизней»

Кроссовер Peugeot 2008 получил одну звезду из возможных пяти в краш-тесте организации LatinNCAP, оценивающей пассивную безопасность автомобилей для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщается в релизе LatinNCAP.

Автомобиль получил всего одну звезду из-за низких показателей защиты взрослого пассажира при лобовом краш-тесте. Из-за отсутствия боковых подушек безопасности в стандартной комплектации тест, имитирующий наезд на столб, не проводился, и по этому параметру кроссоверу не было начислено баллов. Также Peugeot 2008, собираемый в Аргентине, показал недостаточную защиту пассажиров-детей.

«Этот результат в одну звезду для Peugeot 2008 неприемлем и отражает тревожное отсутствие приверженности базовой безопасности со стороны Stellantis в нашем регионе. Это не техническое ограничение, а бизнес-решение, которое ставит во главу угла снижение затрат за счет человеческих жизней», — заявил по результатам краш-теста председатель Latin NCAP Стефан Бродзяк.

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