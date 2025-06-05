На электробусе «КамАЗ» протестировали систему видеооповещения

В электробусе «КамАЗ» прошла тестовая демонстрация систем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«5 июня в Центре перспективных разработок Московского транспорта прошла стратегическая сессия по развитию и безопасности электротранспорта. Мероприятие организовано при участии ГУ МЧС России», — говорится в сообщении.

По информации «Мосгортранса», в рамках пройденного мероприятия организовали выставку самой современной техники на электротяге и ее компонентов. На выставке показали электробус КАМАЗ-6282, на медиаэкране которого продемонстрировали возможность видеооповещения пассажиров в случае возникновения нештатной ситуации.

Также сообщается, что данный показ запустили по просьбе МЧС. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать участникам технические возможности оборудования в салоне общественного транспорта. При этом, такая демонстрация имела полностью тестовые характер.

Ранее в Подмосковье сбитый беспилотник загорелся на трассе.