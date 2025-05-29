Стало известно, когда начнутся продажи нового кроссовера «Москвич 8»

«РГ»: продажи нового кроссовера «Москвич 8» начнутся в июле 2025 года

Продажи кроссовера «Москвич 8» начнутся не раньше июля 2025 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники в дилерском сообществе.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

Конкурентами модели станут Geely Okavango, DFSX ix7 и Livan X6 Pro.

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