Массовая авария парализовала движение на МКАД

На МКАД на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 20 км МКАД (в районе съезда №20) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение в районе места аварии затруднено, и призвали выбирать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 16:35 мск, на внешней стороне магистрали в районе места аварии собралась пробка длиной 4,8 км. Она начинается в районе пересечения МКАД с Каширским шоссе и заканчивается в районе развязки с Бесединским шоссе.

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