В Москве начался масштабный ремонт Третьего транспортного кольца

В Москве проводится обновление асфальта на Третьем транспортном кольце, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«В этом году запланированы масштабные работы на Третьем транспортном кольце – второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем 16 участков общей площадью порядка 700 тыс. кв. м», – сказал Бирюков.

Он уточнил, что ремонт пройдет, в частности, на внутренней и внешней сторонах кольца от Звенигородского шоссе до ул. Беговая, на обеих сторонах ТТК от Комсомольского проспекта до Бережковского моста, путепроводе Волгоградский-Угрешский и в Гагаринском тоннеле. Основная причина ремонта - колейность.

До этого стало известно, что в Московской области в 2025 году планируют отремонтировать 1,5 тысячи муниципальных и региональных дорог.

Особое внимание будут уделять автодорогам, которые ведут к образовательным, медицинским, спортивным и другим социально значимым объектам.

Самый большой объем ремонтных работ планируют провести в Коломне, Истре, Клину, Дмитровском, Раменском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Можайском округах. При этом отремонтируют и автодороги рядом с населенными пунктами и за их пределами, а также шоссе с интенсивным движением.

Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки планируют ввести в России.