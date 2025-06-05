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«Что хотите, то творите»: мигрант выгонял ярославцев из автобуса, и это попало на видео

В Ярославле водитель-мигрант выгонял пассажиров из автобуса из-за кондиционера

В Ярославле водитель-мигрант выгнал из общественного транспорта пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Ярославль».

«Сегодня поехала в город, села в автобус №79. В автобусе было душно, а я последнее время плохо себя чувствую, попросила у водителя включить кондиционер. Он сказал, что не будет ничего включать, боится простудиться. Начал ругаться матом и остановил автобус», — рассказала участница конфликта.

По ее словам, водитель вышел из автобуса и сообщил, что устал, у него болит голова, поэтому продолжать поездку не будет.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина ругается с водителем, при этом одна из пассажирок просит не провоцировать мужчину.

Также сообщается, что в итоге все пассажиры покинули автобус, после чего водитель сел в транспорт и уехал.

По информации канала, из-за конфликта люди опоздали на работу.

До этого в Москве несколько школьников ехали на одном электросамокате.

Ранее в Москве на парковке у Белорусского вокзала воспламенился автомобиль.

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