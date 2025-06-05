Названы 10 самых мощных и надежных автомобилей

Chevrolet Corvette 2022 года выпуска возглавил рейтинг самых мощных и надежных автомобилей. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 93 балла из 100 возможных.

Второе место с оценкой надежности 88 баллов из 100 занял выпущенный в 2020 году Chevrolet Camaro. Замкнула «тройку» лидеров Ford Mustang GT. Речь идет о модели 2020 года с рейтингом надежности 87 из 100.

Далее следуют Hyundai Genesis Coupe 2014 года, Mazda MX-5 Miata 2010 года, Dodge Challenger 2016 года, Subaru WRX 2020 года, Porsche 911 2007 года, Nissan 350Z 2008 года, Acura Integra Type S 2024 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.