На видео попало, как в Дагестане Hyundai сбил женщину с младенцем на руках

В Дагестане Hyundai сбил женщину с ребенком на руках и попал на видео

В Кизляре водитель Hyundai сбил женщину, которая несла на руках ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Дагестана».

«4 июня 2025 года, примерно в 22:00, в Кизляре, на ул. 40 лет Дагестана, 21-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь с превышением скорости, совершил наезд на 30-летнюю жительницу Кизлярского района с 9-месячным ребенком на руках», — отмечается в сообщении.

Женщина с ребенком переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшие госпитализированы с травмами. На кадрах с камеры наблюдения видно, что упавшие после удара женщина и ребенок несколько метров проскользили по проезжей части. Водитель Hyundai Solaris остановился и вышел из машины.

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