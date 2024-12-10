В России появился новый кроссовер Geely от 3 млн рублей

В России стали принимать заказы на новый гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Отмечается, что новинкой будет торговать не официальное представительство Geely, а крупный поставщик техники из Китая. Длина кроссовера — 4740 мм, колесная база — 2755 мм. Он снабжен гибридной силовой установкой с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 112 л.с. Quto отмечает, что Starship 7 — одноклассник модели Monjaro.

За модель с батареей 8,5 кВт·ч придется отдать не менее 3 млн рублей. Если же речь идет о машине с 19-киловаттным аккумулятором, то стоимость возрастает до 3,3 млн рублей. Внутри у автомобиля — премиальный набор оборудования, тачскрин диагональю 14,6 дюйма и современный дизайн салона.

До этого сообщалось, что китайский производитель электрокаров BYD опередил американский автогигант Ford по объему мировых продаж.

Мировые показатели изменились по результатам июля — сентября 2024 года. Китайский автопроизводитель за этот период реализовал 1,13 млн машин.

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