Стало известно, какие дороги отремонтируют в первую очередь в Подмосковье

В Московской области в 2025 году планируют отремонтировать 1,5 тысяч муниципальных и региональных дорог. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Особое внимание уделим дорогам, ведущим к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и другим социально значимым объектам. Отмечу, что программа ремонта традиционно формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Самый большой объем ремонтных работ планируют провести в Коломне, Истре, Клину, Дмитровском, Раменском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Можайском округах. При этом отремонтируют и автодороги рядом с населенными пунктами и за их пределами, а также шоссе с интенсивным движением.

В Минтрансе также сообщили, что ремонтировать автодороги начнут весной при наступлении благоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки планируют ввести в России.