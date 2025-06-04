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В России автомобили могут заставить оснащать кнопками

В России могут появиться требования по оснащению авто физическими кнопками
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Shutterstock

В России автомобили могут заставить оснащать минимальным набором физических кнопок. Подобную инициативу предложили в рамках круглого стола в Общественной палате РФ, пишут «Известия».

Так, заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак заявил, что современные машины стали напоминать смартфон.

«Сейчас автомобиль все больше напоминает смартфон или какой-то другой гаджет. ПДД строго запрещают водителю за рулем пользоваться телефоном, поскольку это отвлекает его. Но экран мультимедиа, по сути — тот же смартфон», — отметил он.

По его словам, отказ от клавиш в машинах представляет еще большую опасность, чем разговор по телефону за рулем. В связи с этим он предложил определить минимальный набор функций автомобиля, который должен управляться обычными кнопками, и дать рекомендации для соответствующих органов.

До этого в России призвали отбирать у водителей автомобили, которые превышают допустимые уровни шума. С подобной инициативой выступила Мосгордума.

Ужесточение наказания для «громких» водителей поддерживают члены Совета Федерации (СФ). Так, первый зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов заявил, что от шума, который создают гонщики, сильно страдают дети.

Ранее стало известно, что прошлогодние машины закончились у девяти автокомпаний.

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