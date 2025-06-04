Россиянам назвали семь деталей автомобиля, ремонт которых обойдется очень дорого

Из-за роста цен на автозапчасти ремонт некоторых деталей сейчас потребует значительных затрат от водителей. Об этом «Газете. Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Дорого обойдется ремонт катушки зажигания, потому что на моторах с восемью и более цилиндрами применяется по одной катушке на цилиндр, а их там — восемь-десять или даже двенадцать. Такой комплект будет стоить от 100 тысяч рублей», — сообщила Трушкова.

По ее словам, для конструкции катализатора, который очищает выхлопные газы, используются драгоценные металлы — платина, палладий, родий, поэтому за ремонт автовладелец может заплатить до 250 тысяч рублей. Кроме того, недешево встанет ремонт пневмоподвески, поскольку на замену чаще всего уходит сразу две стойки, чтобы сохранить баланс.

Специалист также отмечает, что за ремонт рулевой рейки с электроприводом, фары или турбокомпрессора автовладелец заплатит до 250 тысяч рублей. Помимо этого, дорого обойдутся манипуляции со стартером, у которого со временем выходят из строя щетки, редуктор, обгонная муфта и тяговое реле.

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