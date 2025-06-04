Россиянам назвали шесть проблем, с которыми можно покупать автомобиль

«Авто.ру» перечислил шесть проблем, с которыми можно покупать автомобиль

На сайтах классифайдов можно найти немало объявлений о продаже автомобилей с некоторыми проблемами, включая средние и серьезные ДТП. О том, с какими именно дефектами подержанные машины можно покупать, «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса «Авто.ру Отчеты».

«К легким повреждениям относятся неисправности колес, стекол, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы и потертости пластиковых деталей», — рассказали в компании.

Если покупатель готов вложиться в новоприобретенный автомобиль, можно рассмотреть машину с легкими косметическими дефектами. Как правило, это неглубокие поверхностные повреждения лакокрасочного покрытия, которые не затрагивают металл. Важно не затягивать с ремонтом глубоких повреждений, чтобы на них не появилась ржавчина.

Серьезными поломками, которые могут потребовать значительных трат, считаются те, что приводят к изменению геометрии деталей кузова — это вмятины, заломы, перекосы, разрывы метала и пластика, отметили в сервисе.

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