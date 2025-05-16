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Грузовик НАТО перевернулся в Румынии

Грузовик НАТО перевернулся на мосту в Румынии, пострадали 2 французских солдата
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Радко Паунов/bektivno.bg

В Румынии произошло ДТП с участием военного грузовика НАТО — автомобиль опрокинулся на железнодорожном мосту. В результате аварии пострадали двое французских военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Инцидент случился 16 мая около 13:00 (по мск) на объездной дороге города Кэлимэнешть (уезд Вылча). Грузовик входил в состав французской колонны, следовавшей из Чинку в Смырдан. После опрокидывания машины солдатам оперативно оказали помощь бригады скорой и спасатели. Их доставили в больницу Рымнику Вылча. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В Румынии с с 5 по 23 мая проходят учения Dacian spring 2025, в которых принимают участие более четырех тысяч военных из 10 стран.

3 мая международные военные учения НАТО с участием около 30 вертолетов Германии начались в Литве. Для маневров в Литву были направили ударные вертолеты Tiger, средние многоцелевые NH90, тяжелые транспортные машины CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135. Всего их 30 единиц. Мероприятия также продлятся до 23 мая.

Ранее сообщалось, что на шведском острове Готланд пройдут учения НАТО с боевыми стрельбами.

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