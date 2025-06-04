«Его все равно бы отловили»: депутат Госдумы прокомментировал похищение блогера в Москве

Похищенный блогер Арег Щепихин сам подписал себе приговор, когда записывал оскорбления на видео. Об этом «Газете. Ru» рассказал экс-депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов России «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Его бы все равно отловили, мы пока точно не знаем, побили его или уже закопали. Этот человек просто сам на себя накликал беду. <…> Это в любом случае самосуд, здесь другого мнения быть не может. Кроме того, это было предопределено и причина в самом потерпевшем, только в нем и в его абсолютной распущенности словесной», — сообщил Лысаков.

Собеседник осудил действия блогера, отметив, что этим должны заниматься правоохранительные органы. Лысаков полагает, что похитить мужчину могли как действующие сотрудники правоохранительных органов, так и «серьезные ребята» из регионов, которые не захотели терпеть высказывания блогера.

Экс-депутат также напомнил, что во многих регионах России люди очень щепетильно относятся к оскорблениям на национальной почве, особенно если затронута женская честь или родители. До этого Telegram-канал Baza опубликовал записи из соцсетей блогера Арега Щепихина, где мужчина грубо и цинично высказывается в адрес определенных групп.

Ранее сообщалось, что блогера Щепихина похитили на Ярославском вокзале в Москве.