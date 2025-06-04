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У похищенного блогера Щепихина могут быть проблемы с психическим здоровьем

Врач Шуров: похищенный блогер Щепихин может быть психически нездоров
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Арег Щепихин/VK/Telegram-канал «Baza»

Блогера Арега Щепихина, которого накануне неизвестные мужчины затолкали в Mercedes-Benz на Ярославском вокзале, правоохранительные органы могут направить на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

«Нельзя исключить, что это обострение какого-то психологического заболевания или прием запрещенных веществ. Для этого нужно взять анализ, и чтобы его осмотрел психиатр. Такая экспертиза делается во всех спорных историях. Человек действительно может быть болен», — пояснил врач.

Блогер Щепихин позиционирует себя как бизнес-коуч и наставник с большим опытом. В последнее время мужчина стал выставлять множество роликов, в которых оскорбляет мусульман и восточных женщин, пишет Telegram-канал Mash.

Если у Щепихина найдут проблемы со здоровьем, то он будет получать лечение в рамках своей болезни, а уголовную ответственность с него снимут, подчеркнул нарколог.

Однако Шуров не исключил, что блогер мог начать оскорблять мусульман ради так называемого хайпа.

«Человек занимался явными провокациями, прекрасно зная, что к нему могут применить уголовную статью об оскорблении чувств верующих. Есть вещи, на которых хайпиться нельзя. Однако он добился внимания. Блогеры, которые никакими талантами не обладают, все время ищу какие-то ниши, чтобы создать резонанс», — добавил врач.

Ранее стало известно, что полиция Чечни подозревает блогера Щепихина в изнасиловании и шпионаже.

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