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Автомобили
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Автосервисы России впервые получат доступ к чувствительным данным китайских автозаводов

В России впервые частные автосервисы получат доступ к техдокументам автозаводов
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Кирилл Брага/РИА Новости

По инициативе Минпромторга в России будет создана нормативная база, обязывающая отечественных и иностранных автопроизводителей и дистрибьюторов раскрывать перед независимыми автосервисами техническую информацию об автомобилях. Об этом говорится в техзадании министерства на анализ законодательства Евросоюза в данной сфере и выработку предложений по внедрению такой практики в России (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Доступ к технической поддержке автопроизводителей должен быть неотъемлемо связан с наличием соответствующей производственно-технической базы предприятия, оказывающего услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и квалификации его технических специалистов. Нормативным правовым регулированием также должно быть предусмотрено получение изготовителем автотранспортных средств вознаграждения за предоставление доступа к указанной технической информации», — говорится в техзадании на разработку нормативно-правовой документации.

Выработанные по заданию Минпромторга предложения должны определять объем технической информации для обязательного раскрытия, способы и условия доступа к ней, а также ответственность автопроизводителей и дистрибьюторов за ее полноту, достоверность и актуальность.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что автомобили российского производства получат защиту от хакеров.

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