Белорусский автопроизводитель представил новинки на выставке коммерческого транспорта

Городские грузовики должны быть электрическими, поскольку такая техника может работать бесшумно. Об этом Quto рассказал Владимир Янушко, заместитель генерального директора, директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод» управляющей компании холдинга «Белавтомаз».

«Сейчас дворовые территории — это колодцы, где слышен каждый звук. Поэтому коммунальная техника, включая мусоровозы, должна быть бесшумной: приехала, загрузилась, уехала — минимум дискомфорта для местных жителей! В 2026-м году будет начато серийное производство таких автомобилей», — сообщил Янушко.

По его словам, электрический грузовик оснащен батареей емкостью 256 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода около 200 километров. Этого достаточно, чтобы проехать по микрорайону, а дальше добраться до полигона бытовых отходов.

Помимо этого вида транспорта автопроизводитель представил MAZ GTe для вывоза твердых коммунальных отходов. Янушко сообщил, что данная модель является новой разработкой, которая отличается экзотической колесной формулой.

Также на выставке представили рестайлинговые сидельный тягач и перронный автобус для аэропортов МАЗ-271, пишет Quto.

Ранее сообщалось, что новую версию лимузина Aurus Senat покажут на ПМЭФ в Петербурге.