Летние штрафы, новые выплаты: какие изменения ждут водителей в июне

С 1 июня вступил в силу запрет на использование шипованных зимних шин

В первый месяц лета водителей в России ждет целый ряд важных изменений: от штрафов за зимние покрышки и изменения тарифов на принудительную эвакуацию в Москве до открытия новых участков трасс. Что первый месяц лета готовит российским автолюбителям — в материале «Газеты.Ru».

Наказание за вред дорогам

С 1 июня водителей начали наказывать за поездки на зимней шипованной резине, которая в жару наносит сильный вредя дорожному полотну. Запрет продлится до 31 августа. За нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей, который при своевременной оплате уменьшится на 25%.

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«Чаще других летом прошлого года россияне получали штрафы за езду на резине вне сезона. Хотя специальных рейдов не проводилось, при проверке документов сотрудники могут обратить внимание на состояние резины», — рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

При этом использование зимней нешипованной резины («липучек») нарушением считаться не будет.

Обновления по ОСАГО

В первом месяце лета ожидаются два изменения по ОСАГО. Так, 19 июня обновятся справочники запчастей, которые используются при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобилей. Соответственно, от них зависят размеры выплат по ОСАГО .

Для создания новой версии справочника было проведено исследование рынка в феврале–апреле 2025 года, утверждают в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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Также на конец июня перенесли экспериментальную рассылку водителям, которые не оформили ОСАГО, уведомлений через Госуслуги, передает «Коммерсантъ». Автомобилистов предупредят, что за отсутствие страховки положен штраф. Изначально инициативу собирались запустить с 1 марта, но затем ее отложили из-за межведомственных споров.

Цель эксперимента — подготовить водителей к тому, что штрафы за отсутствие ОСАГО будут приходить через камеры (сейчас их оформляют инспекторы ГИБДД), и минимизировать число автомобилистов без страховки, уточнили в РСА.

Меньше скидок

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», в начале лета не стоит ожидать существенного изменения цен на новые и подержанные автомобили по сравнению с маем. Резкие колебания будут только при условии роста курса валюты. Однако изменения коснутся скидок.

«Политика скидок в ближайшее время продолжится, но ассортимент будет ухудшаться . Нужно понимать, что скидки и дополнительные программы поддержки даются на текущий склад автомобилей, а не на будущие поставки», — заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

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При этом эксперт не исключил рост цен на автомобили в третьем квартале года.

В компании «Рольф», наоборот, считают, что лето — хорошее время для покупки автомобиля.

«Сейчас подходящее время для покупки автомобиля, тем более, можно воспользоваться различными дисконтными программами, которые предлагаются на отдельные модели.

Как долго они продлятся и сохранятся выгодные условия — сказать трудно»,

— заявил директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

Эвакуация подорожает

С 1 июня в Москве выросли тарифы на принудительную эвакуацию. Для транспорта с двигателем мощностью до 80 л.с. она будет стоить 7,6 тыс. рублей вместо 7,2 тыс. рублей. Если мотор выдает до 250 л.с., то тариф составит 11,4 тыс. рублей вместо прежних 10,9 тыс. рублей.

Для автомобилей мощнее тариф останется прежним. Летом также подорожает хранение автомобилей на штрафстоянках. После первых бесплатных суток водителю придется заплатить от 1,2 тыс. до 2,9 тыс. рублей. Прежний тариф начинался от 1,1 тыс. рублей. При быстрой оплате можно заплатить на 25% меньше.

Кроме того, в Москве изменится стоимость проезда на городском транспорте.

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Новый участок М-12

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал, что до конца месяца откроется новый участок трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга.

В феврале он назвал темпы работы по продлению трассы «неплохими», отметив, что погодные условия оказали сильное влияние на скорость работ. По слова вице-премьера, в 2024 году шли сильные дожди, из-за которых размывало дорогу и к месту работ не могли своевременно подвозить щебень и песок.

«Но к концу июня настроены подготовить трассу к открытию», — сказал Хуснуллин.

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Летние нарушения

С началом лета для российских водителей вновь становится актуальным ряд правил. Среди них — запрет на мойку машины в неположенных местах.

«Мойка машин вблизи водоемов, рек или возле дачи чревата крупным штрафом — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Мыть транспортное средство разрешено исключительно в специализированных пунктах. Административное взыскание при нарушении для обычных граждан составит от 3 до 4,5 тыс. рублей», — заявил «Газете.Ru» Евгений Житнухин.

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Он добавил, что ненадлежащее обеспечение безопасности детей тоже влечет за собой административную ответственность. Родителям следует соблюдать нормы транспортировки детей, иначе предусмотрены крупные штрафы — около 3 тыс. рублей.