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Сразу 20 тыс. сотрудников уволит Volkswagen в Германии

В Германии Volkswagen уволит 20 тыс. работников
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Teresa Kroeger/Reuters

В рамках масштабных сокращений, анонсированных концерном Volkswagen, 20 тыс. его работников согласились на досрочное расторжение трудового договора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию газеты Bild.

«Более 20 000 работников основного бренда VW согласились досрочно расторгнуть свои контракты, сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на заседание производственного совета в штаб-квартире автопроизводителя в Вольфсбурге», — отмечается в сообщении.

В рамках борьбы с издержками немецкий автоконцерн запланировал сокращение 35 тыс. работников в Германии к 2030 году. В апреле стало известно, что прибыль автоконцерна по итогам первого квартала 2025 года упала на 40%. Германский автоконцерн предупредил, что показатели всего 2025 года, скорее всего, окажутся у нижней границы прогноза компании.

Ранее Geely показала седан, способный проехать 2,1 тыс. км на одной заправке.

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