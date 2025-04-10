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Подмосковные платные парковки будут бесплатными для мотоциклистов

В Подмосковье мотоциклистам разрешат бесплатно парковаться на платных стоянках
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Московская областная дума приняла закон, разрешающий бесплатно оставлять мотоциклы на платных парковках. Об этом сообщает ТАСС.

«Проектом закона предлагается предоставить право владельцам двухколесных мотоциклов, мотороллеров и других двухколесных мототранспортных средств, зарегистрированных на физических лиц в Московской области, бесплатно пользоваться платными парковками», — отмечается в публикации.

Нововведение коснется платных стоянок, расположенных на муниципальных и государственных землях. Также принятый законопроект регламентирует предоставление льгот на парковку отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Транспортные средства льготников будут внесены в специальный реестр. Эта услуга будет доступна со вступлением закона в силу.

Ранее петербуржец избил велосипедиста на парковке.

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