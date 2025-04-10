Подмосковные платные парковки будут бесплатными для мотоциклистов

Московская областная дума приняла закон, разрешающий бесплатно оставлять мотоциклы на платных парковках. Об этом сообщает ТАСС.

«Проектом закона предлагается предоставить право владельцам двухколесных мотоциклов, мотороллеров и других двухколесных мототранспортных средств, зарегистрированных на физических лиц в Московской области, бесплатно пользоваться платными парковками», — отмечается в публикации.

Нововведение коснется платных стоянок, расположенных на муниципальных и государственных землях. Также принятый законопроект регламентирует предоставление льгот на парковку отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Транспортные средства льготников будут внесены в специальный реестр. Эта услуга будет доступна со вступлением закона в силу.

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