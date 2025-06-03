У российских дилеров Hongqi появились лифтбеки H6

Новый премиальный лифтбек Hongqi H6 уже появился у российских дилеров, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч быстрее чем за 7 секунд.

В список оснащения войдет активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), которая анализирует данные о дорожном покрытии и динамике автомобиля и адаптирует настройки каждые две миллисекунды.

По предварительным данным, новый лифтбэк Hongqi H6 будет стоить на российском рынке пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.