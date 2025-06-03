Стало известно о дорогом увлечении владельца фуры, из которой вылетали боевые дроны

Челябинец Артем Тимофеев, который может быть причастен к запуску беспилотников с фур, оказался владельцем нескольких дорогих часов, сообщает Ural Mash.

«В апреле Артем Тимофеев знатно разошелся в чате для ценителей роскоши — часами активно хвастался, скидывал фотки, собирал респекты от знатоков. Среди трофеев — лимитка по «Звездным войнам» (от 220 до 600 тысяч) и редкие Penerai за 560 тысяч, которых выпустили всего 250 штук», — сообщает канал.

В последний раз мужчина появлялся в чате 15 мая.

До этого стало известно, что в прошлом году мужчина открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также стало известно, что Артем Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.