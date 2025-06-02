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Названы четыре недостатка хетчбэка Hyundai Getz

«Авилон» назвал четыре недостатка хетчбэка Hyundai Getz
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Hyundai

Южнокорейский хетчбэк Hyundai Getz считается хорошим выбором среди подержанных малолитражных автомобилей на вторичном рынке, но у этой модели есть ряд недостатков. О них «Газете.Ru» рассказал замдиректора автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.

«Самый главный недостаток Hyundai Getz — слабая стойкость кузова к коррозии. Особенно подвержены ржавчине колесные арки и пороги в моделях до рестайлинга, выпускавшихся до 2005 года. Также можно отметить слабую шумоизоляцию. На высоких скоростях шумы двигателя и дорожного покрытия серьезно досаждают водителю и пассажирам», — сказал эксперт.

Дорожный просвет в 135 мм у хетчбэка ограничивает проходимость на неровных дорогах и повышает риск повреждения элементов днища, а также силового агрегата. К минусам можно отнести и малый объем багажника, всего 200 л. Перевозить крупногабаритные грузы можно только при сложенных задних сиденьях, указал собеседник.

Бензиновые двигатели 1.4 и 1.6 отличаются долговечностью при условии своевременного техобслуживания. Расход топлива в городском цикле составляет 6–7 л/100 км для версий с механической коробкой передач. У Hyundai Getz небольшой радиус разворота, что упрощает парковку.

Однако перед покупкой следует тщательно проверить состояние кузова и ходовой части. Рестайлинговые модификации характеризуются более высоким качеством сборки, но их стоимость на вторичном рынке обычно выше, пояснил сказал Титов.

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