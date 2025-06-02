Баллончик с монтажной пеной взорвался в салоне авто, на видео сняли последствия

Баллончик с монтажной пеной взорвался в салоне автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

«Аэрозоль оставили в машине, и он не выдержал палящего летнего солнца. Любой тип баллона необходимо защищать от прямых лучей, а также никогда не держать его в раскаленном автомобиле», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что монтажная пена разлетелась по всему салону. По словам специалистов, практически все «элементы повреждены», поэтому вернуть салон в прежнее состояние не получится.

До этого сообщалось, что в Мордовии водитель на ВАЗ-2108 врезался в Lada Granta. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как ВАЗ-2108 выезжает на проезжую часть, где в него врезается Lada Granta. От удара люди вылетают из салона. Кроме того, автомобиль Renault Logan переезжает одного из пострадавших.

Ранее в Ленобласти водитель жестоко избил таксиста.