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Минтранс РФ разъяснил поправки в правила пропуска спецтранспорта

Минтранс: новые поправки в ПДД исключат необоснованный непропуск спецтранспорта
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), обязывающий водителей перестраиваться на соседнюю полосу при движении спецтранспорта, не предусматривает введения новых категорий машин, имеющих «мигалки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Проект не предусматривает введения каких-либо новых категорий машин, имеющих проблесковые маячки и спецсигналы, не предоставляет каких-либо новых преимуществ для спецтранспорта», - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что новые нормы направлены на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта и на недопущение излишних претензий к водителям.

До этого сообщалось, что в случае принятия изменений водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед машинами, перевозящими высокопоставленных лиц. Двигаться в непосредственной близости к такому транспорту, опережать его и создавать помехи движению будет запрещено.

Переместиться в соседний ряд или съехать на обочину необходимо будет и в случаях, когда среди движущейся по дороге колонны автомобилей есть машина сопровождения со спецсигналами. По нынешним правилам, водители должны пропускать колонну, во главе которой находится автомобиль с «раскраской» на борту и с включенными красным и синим маячками. Поправки делают наличие цветографической схемы необязательным.

В настоящее время правила требуют от водителей уступить дорогу автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, что формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста. Поправки обяжут водителей совершать перестроения, когда приближается машина с мигалкой.

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