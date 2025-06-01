В сети появилось изображение нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

Toyota опубликовала патентные изображения недорогого рамного внедорожника Land Cruiser FJ, сообщает carscoops.com.

Ожидается, что Land Cruiser FJ будет немного больше, чем Corolla Cross, но меньше, чем RAV4. Длина машины составит 4500 мм, а колесная база — 2750 мм. Автомобиль будет построен на платформе TNGA-F.

Ожидается, что на внутреннем рынке Land Cruiser FJ будет предлагаться с 2,7-литровым мотором мощностью 160 л.с. Двигатель будет работать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

В Японии автомобиль будет стоить 4,5 млн иен (2,5 млн рублей по курсу на момент публикации). Кроме того, модель появится на других рынках, включая США. Старт продаж намечен на 2026 год, но презентацию могут провести в ближайшее время.

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