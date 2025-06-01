В Китае начались продажи конкурента автомобилей Maybach

В Китае начались продажи премиального седана Maextro S800, который составит конкуренцию модели Mercedes-Maybach S-класса, сообщает carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются от 708 тыс. юаней (7,7 млн рублей).

Длина машины составляет 5480 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1536 мм. Колесная база — 3370 мм. Внешне автомобиль отличается двухцветным серебристо-фиолетовым окрасом кузова и большими хромированными колесами. Салон Maextro выполнен в коричневых тонах. В передней части расположены три экрана. В автомобиле предусмотрено множество функций, которые обеспечивают комфорт. Задние сиденья разделены между собой перегородкой, в которую вмонтирован выдвижной бокс и держатель для бокалов.

Отмечается, что автомобиль оснащен электрическими силовыми установками мощностью от 480 до 1300 л.с. Пополнить заряд батареи с 10 до 80% можно будет за 10 минут.

Первый тираж из 599 машин появится у дилеров 26 июня, а массовые поставки запланированы на август.

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