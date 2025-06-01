В Подмосковье продают 48-летнюю BMW 7-Series с минимальным пробегом

В РФ продают 48-летнюю BMW 7-Series с минимальным пробегом за 5 млн рублей

На сайте «Авто.ру» выставили на продажу 48-летнюю BMW 7-Series без пробега по России. Автомобиль ввезен в РФ в апреле 2025 года с пробегом 45 тыс. километров. Машина находится в Подмосковье.

Автомобиль оснащен карбюраторным шестицилиндровым рядным мотором объемом 3,0 л. мощностью 184 л.с. и автоматической коробкой передач. Из опций — люк, электрозеркала, выдвижная антенна, магнитола.

Раритетный седан растаможен и готов к постановке на учет в России. Продавец планирует выручить от продажи автомобиля 5 млн рублей.

До этого в Москве за 1,65 млн рублей был выставлен на продажу автомобиль ВАЗ-2109, который не был в эксплуатации.

Машина укомплектована полуторалитровым мотором, который, согласно объявлению, развивает 68 л.с. и работает с пятиступенчатой механической коробкой.

Автомобиль сине-зеленого цвета был выпущен в 2004 году и с тех пор не эксплуатировался: на одометре зафиксирован пробег в 850 км. Продавец указал, что хетчбэк находится в оригинальном состоянии и более двух десятилетий хранился в гараже. Перед продажей автомобилю провели большое техобслуживание.

Ранее сообщалось, что в США выставили на продажу редкий кабриолет Land Rover.