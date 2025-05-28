На продажу в Москве выставили 21-летний ВАЗ-2109 без пробега за рекордную сумму

В Москве выставили на продажу новый ВАЗ-2109 за 1,7 млн рублей

В Москве за 1,65 млн рублей выставлен на продажу автомобиль ВАЗ-2109, который не был в эксплуатации. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

«Судя по году выпуска, ВАЗ-2109 относится к последним произведенным экземплярам. Пятидверка укомплектована полуторалитровым мотором, который, согласно объявлению, развивает 68 л.с. и работает с пятиступенчатой механической коробкой», — отмечается в публикации.

Автомобиль сине-зеленого цвета был выпущен в 2004 году и с тех пор не эксплуатировался: на одометре зафиксирован пробег в 850 км. Продавец указал, что хетчбэк находится в оригинальном состоянии и более двух десятилетий хранился в гараже. Перед продажей автомобилю провели большое техобслуживание.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за автомобили в сравнении с Белоруссией и Казахстаном.