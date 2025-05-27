В США выставили на продажу редкий кабриолет Land Rover

На аукцион Sotheby's выставили на продажу кабриолет Land Rover за $100 тысяч

На аукцион Sotheby's выставили уникальный кабриолет Land Rover Range Rover. Начальная ставка — $100 тыс. (8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль 1995 года выпуска переделало в кабриолет немецкое тюнинг-ателье Styling Garage. Судя по фото, у автомобиля две двери и мягкий верх. О том, когда были проведены изменения конструкции машины, не сообщается.

Технически автомобиль ничем не отличается от Range Rover тех лет — у него 4,0-литровый мотор, работающий с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и полный привод.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.