На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США выставили на продажу редкий кабриолет Land Rover

На аукцион Sotheby's выставили на продажу кабриолет Land Rover за $100 тысяч
close
Sotheby's

На аукцион Sotheby's выставили уникальный кабриолет Land Rover Range Rover. Начальная ставка — $100 тыс. (8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль 1995 года выпуска переделало в кабриолет немецкое тюнинг-ателье Styling Garage. Судя по фото, у автомобиля две двери и мягкий верх. О том, когда были проведены изменения конструкции машины, не сообщается.

Технически автомобиль ничем не отличается от Range Rover тех лет — у него 4,0-литровый мотор, работающий с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и полный привод.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами