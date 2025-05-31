Россиянин получил сильнейший удар током на кладбище, пока вывозил мусор

Водителя из Новгородской области ударило током во время вывоза мусора с кладбища

В Новгородской области водитель мусоровоза не выжил в результате удара током на кладбище. Об этом пишет СУ СК по региону.

«Во время погрузки [мусора], кузов автомобиля приблизился к высоковольтной линии электропередач, мужчина получил удар электрическим током», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»)..

В результате жизнь 53-летнего мужчины не удалось спасти. Проводятся следственные мероприятия.

До этого в Санкт-Петербурге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с большегрузом и женщиной на велосипеде.

«Очень жесткие кадры не для всех: девушку на велосипеде подмял под себя МАЗ в Рыбацком — ее обездвиженное тело под колесом многотонного автомобиля сняли на видео шокированные местные жители», — передавал Telegram-канал «Mash на Мойке».

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