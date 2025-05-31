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Автомобили
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Стало известно, почему поставки Toyota в РФ не возобновлялись

«Тойота мотор»: поставки новых авто в РФ не возобновлялись из-за логистики
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Toyota

Компания Toyota не поставляет свои новые автомобили на рынок РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление российского представительства марки ООО »Тойота мотор».

«ООО «Тойота мотор» не возобновляла поставки новых автомобилей в Россию из-за нарушений в логистических цепочках», — заявили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто». До закрытия данных о собственниках последним владельцем этого завода значился подведомственный Минпромторгу автомобильный институт ФГУП «НАМИ».

Ранее импорт корейских машин в РФ подскочил на 84%.

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