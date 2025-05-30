Глава Volkswagen заявил, что немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах

Глава Volkswagen Блюме заявил, что концерн столкнулся с огромными проблемами в ПО

Генеральный директор автоконцерна Volkswagen AG Оливер Блюме в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что автопром ФРГ очень долго полагался на достигнутые успехи и почивал на лаврах.

«Мы слишком долго почивали на лаврах. Наша бизнес-модель десятилетиями заключалась в том, что мы разрабатывали и производили здесь для всего мира», — заявил он.

По его словам, в Германии слишком поздно поняли, что мир меняется чрезвычайно быстро и динамично.

Он отметил, что немецкие автопроизводители поздно обратили внимание на тенденции, когда большую роль стали играть сложное программное обеспечение и электродвигатели. Блюме добавил, что Volkswagen столкнулся с огромными проблемами, касающихся программного обеспечения.

В мае сообщалось, что прибыль немецкого автопроизводителя BMW упала на 26,4% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной ухудшения показателей BMW стал спад продаж в Китае — ключевом рынке сбыта для немецкого автоконцерна. Теперь компания также выражает обеспокоенность введенными США пошлинами, которые могут негативно сказаться на ее позициях в этой стране. Аналогичные проблемы признали Volkswagen и Mercedes, которые также связали ухудшение своих показателей с падением продаж в Китае.

Ранее Европа признала серьезный кризис своего автопрома.