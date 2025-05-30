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Автомобили
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Компания Toyota возобновила продажи автомобилей в России

Авто Mail: Toyota возобновила продажи своих автомобилей в России
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Toyota

Дочерняя компания японского концерна Toyota ООО «СП Бизнес Кар» возобновила продажи автомобилей бренда в России. Такие данные следуют из объявлений, которые проанализировал проект Авто Mail.

«Согласно лотам на сайте популярного классифайда, новые автомобили Toyota предлагаются в московском автосалоне дилерского холдинга «СП Бизнес Кар», который с долей в 94% принадлежит через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation концерну Toyota Motor», — говорится в сообщении.

По информации источника, еще 6% принадлежат менеджменту российского дилерского холдинга Toyota. Кроме того, в автосалоне «Тойота Центр Каширский» на 26-м километре МКАД можно купить внедорожник Land Cruiser Prado 2024 года выпуска за 10,7 млн рублей без учета выгод. Также есть возможность приобрести кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска с мотором 2.0 за 6,5 млн рублей, а за 5,7 – новый Toyota RAV4 пятого поколения. Цена на Toyota Land Cruiser 300 начинается от 14 млн рублей, а на Toyota Camry 2024 года выпуска — от 4,8 млн рублей.

В объявлениях также прописаны VIN-номера автомобилей, которые указывают, что машины RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поставляются с японских заводов, а модели Highlander и Camry - с китайского завода GAC Toyota в Гуанчжоу.

Ранее сообщалось, что Китай в 6,5 раза нарастил экспорт подержанных автомобилей в Россию.

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