Компания Toyota возобновила продажи автомобилей в России

Дочерняя компания японского концерна Toyota ООО «СП Бизнес Кар» возобновила продажи автомобилей бренда в России. Такие данные следуют из объявлений, которые проанализировал проект Авто Mail.

«Согласно лотам на сайте популярного классифайда, новые автомобили Toyota предлагаются в московском автосалоне дилерского холдинга «СП Бизнес Кар», который с долей в 94% принадлежит через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation концерну Toyota Motor», — говорится в сообщении.

По информации источника, еще 6% принадлежат менеджменту российского дилерского холдинга Toyota. Кроме того, в автосалоне «Тойота Центр Каширский» на 26-м километре МКАД можно купить внедорожник Land Cruiser Prado 2024 года выпуска за 10,7 млн рублей без учета выгод. Также есть возможность приобрести кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска с мотором 2.0 за 6,5 млн рублей, а за 5,7 – новый Toyota RAV4 пятого поколения. Цена на Toyota Land Cruiser 300 начинается от 14 млн рублей, а на Toyota Camry 2024 года выпуска — от 4,8 млн рублей.

В объявлениях также прописаны VIN-номера автомобилей, которые указывают, что машины RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поставляются с японских заводов, а модели Highlander и Camry - с китайского завода GAC Toyota в Гуанчжоу.

Ранее сообщалось, что Китай в 6,5 раза нарастил экспорт подержанных автомобилей в Россию.