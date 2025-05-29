Haval зарегистрировал в России новые товарные знаки

В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) России появились заявки на марки Raval и Mey, сообщает auto.mail.ru. Подала заявки автомобильная компания Haval.

«Инициатором в обоих случаях фигурирует ООО «Хавейл Мотор Рус», а в описании перечня товаров и услуг для свежезапатентованных имен числятся автомобили: легковые, гибридные, автономные, электрические, гоночные, грузовые и т. д. А еще запчасти, комплектующие и аксессуары», - сообщает портал.

До этого стало известно, что «Росатом» зарегистрировал по классу автомобилей торговую марку Voyt. В марте 2024 года под этим брендом компания представила проект унифицированной линейки электромобилей, модель шасси с хребтовой рамой и полноразмерный макет электромобиля с кузовом типа «фургон».

Фургон Voyt представили на форуме «Атомэкспо-2024» в качестве автомобиля для служб доставки. Кузов машины сделан из композитных материалов. Батареи емкостью 32 кВт.ч хватит, чтобы проехать до 300 км.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz возродит купе S-Class.