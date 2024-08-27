Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появится новый отечественный автобренд

«Росатом» зарегистрировал новый автомобильный бренд Voyt

close
100%
«Автопоток»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Автопоток»

В России может появиться автомобильная марка Voyt от Росатома. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Госкорпорация Росатом зарегистрировала по классу автомобилей торговую марку Voyt. В марте под этим брендом компания представила проект унифицированной линейки электромобилей, модель шасси с хребтовой рамой и полноразмерный макет электромобиля с кузовом типа «фургон»», — говорится в сообщении.

Фургон Voyt представили на форуме «Атомэкспо-2024» в качестве автомобиля для служб доставки. Кузов машины сделан из композитных материалов. Батареи емкостью 32 кВт.ч хватит, чтобы проехать до 300 км.

До этого глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с предложением создать российскую автомобильную платформу, на основе которой будут выпускаться отечественные седаны и кроссоверы классов C, D и E.

Кутепов отметил, что цена одной автомобильной платформы составляет от 90 до 180 млрд рублей.

Автомобильная платформа представляет собой набор конструктивных и дизайнерских решений, рассчитанных на создание нескольких моделей автомобилей.

Ранее сообщалось, что бывший завод Bosch перешел на российские компоненты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами