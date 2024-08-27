В России появится новый отечественный автобренд

В России может появиться автомобильная марка Voyt от Росатома. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Госкорпорация Росатом зарегистрировала по классу автомобилей торговую марку Voyt. В марте под этим брендом компания представила проект унифицированной линейки электромобилей, модель шасси с хребтовой рамой и полноразмерный макет электромобиля с кузовом типа «фургон»», — говорится в сообщении.

Фургон Voyt представили на форуме «Атомэкспо-2024» в качестве автомобиля для служб доставки. Кузов машины сделан из композитных материалов. Батареи емкостью 32 кВт.ч хватит, чтобы проехать до 300 км.

До этого глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с предложением создать российскую автомобильную платформу, на основе которой будут выпускаться отечественные седаны и кроссоверы классов C, D и E.

Кутепов отметил, что цена одной автомобильной платформы составляет от 90 до 180 млрд рублей.

Автомобильная платформа представляет собой набор конструктивных и дизайнерских решений, рассчитанных на создание нескольких моделей автомобилей.

Ранее сообщалось, что бывший завод Bosch перешел на российские компоненты.