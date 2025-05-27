В Госдуме заявили, что водителей нельзя лишать прав за лекарства от кашля

Депутат Нилов заявил, что у Минздрава пока нет списка лекарств, за которые могут лишить прав

Пока закон о наказании за вождение в состоянии лекарственного опьянения не принят, Минздрав не может утвердить перечень препаратов, за которые могут лишать прав. Об этом «Газете.Ru» заявил Ярослав Нилов. Список, который можно найти в интернете, носит рекомендательный характер, пояснил он.

«Пить или употреблять психотропные, наркотические вещества за рулем запрещено – это написано в правилах дорожного движения. И несмотря на то, что у нас не нулевые промилле, а есть так называемая возможность для погрешности – 0,16 промилле для выдыхания в воздухе или 0,3 промилле в крови, это не значит, что можно пить. Пить нельзя, это надо запомнить. Что касается лекарственных препаратов, то сегодня есть ситуации, когда у водителей при прохождении медосвидетельствования выявляли то или иное вещество. И по старым нормативно-правовым актам признавалось их нахождение как в состоянии опьянения — их лишали прав. Поэтому сейчас, когда будет принят закон, должен появиться перечень тех веществ, которые запрещены. Сейчас никакого списка нет. Тот список, который обсуждается в интернете, носит рекомендательный характер. Основания у Минздрава утвердить список нет, пока закон не будет принят», — сказал Нилов.

По словам депутата, принимая подобный закон, важно донести его суть до каждого водителя – препараты, вызывающие лекарственное опьянение, должны быть четко обозначены.

«Важно, чтобы водитель мог очень легко получить информацию. Мы предложили отдельным проектом закона, чтобы на каждой упаковке с запрещенными веществами был нанесен кирпич. Чтобы в каждой аптеке, на каждой заправке – везде эти списки [запрещенных лекарств] были. Чтобы водитель мог четко и ясно понимать, что если нельзя этот препарат, то нельзя. Давайте мы ему это скажем и не будем играть в каких-то партизанов. Если у водителя кашель, он выпивает кодеиносодержащий препарат. Все! Оказывается, кодеин позволяет уже лишить права управления. Такого быть не должно. Какая будет дозировка и так далее, пока говорить рано. Никакого перечня пока нет», — заключил Нилов.

27 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий наказание для водителей в состоянии «лекарственного опьянения». Согласно инициативе, административное наказание будет распространяться на водителей, у которых «по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились вещества (группы веществ), входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию». Речь идет о медикаментах, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам.

В список веществ, которые могут вызвать опьянение, могут войти анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.

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