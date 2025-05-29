В Петербурге мигрант украл миллион рублей из Mercedes, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как мигрант украл 1 млн рублей из авто бизнесмена

В Санкт-Петербурге мигрант мог вытащить сумку из автомобиля бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП».

«42-летнего уроженца Абхазии подозревают в том, что он вытащил сумку из машины марки «Мерседес», принадлежащей 30-летнему бизнесмену. В сумке был один миллион рублей», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина подходит к автомобилю, открывает дверь, забирает предмет и уходит. Далее на другой записи видно задержание человека.

По информации канала, бизнесмен обратился в полицию Фрунзенского района с заявлением о пропаже денег. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

В пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО сообщили, что после задержания подозреваемого выяснилось, что у мужчины уже есть семь судимостей за подобные преступления. В настоящее время полицейские проверяют мигранта на причастность к другим кражам.

Ранее трое мужчин украли самокат у сына гендиректора стройкомпании в Ленобласти.