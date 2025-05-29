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Фура пролила масло в Сочи, на видео попало, как скользят грузовики

В Сочи на видео попало, как фуры тянет в пропасть на масляной трассе

В Краснодарском крае большегруз скользил на облитой машинным маслом проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Утром, на Агойском перевале, недалеко от Туапсе, неустановленная автоцистерна разлила масло и свалила в рассвет. Кусок серпантина, и без того непростой, превратился в <...> опасный. Военный «Урал» пытался помочь собратьям по категории С, но без особого успеха», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД уходит с масляной дороги, при этом скользит на проезжей части, после чего фура пытается вытянуть другой большегруз при помощи троса.

По информации канала, убрать машинное масло с проезжей части быстро не получится, поэтому в настоящее время движение транспорта на трассе Джубга – Сочи парализовано. Кроме того, сейчас автомобили стоят в пробке, которая растянулась на несколько километров. Полиция ищет виновника произошедшего.

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