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В Хабаровске выявили картельный сговор автобусных перевозчиков

В Хабаровске выявили картельный сговор по ценам в автобусах
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Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края

В Хабаровске выявили картельный сговор по завышению цен на проезд в автобусах. Об этом пишет Amur Mash.

«Плата для пассажиров у частных перевозчиков выросла до 60 рублей. Стоимость поднимали регулярно – два раза в год. Люди жаловались, но безрезультатно. УФАС обнаружила признаки нарушения закона о конкуренции. Возбуждено административное дело», — говорится в публикации.

По делу проходят компании «Васильев», «Автотранспортное предприятие Владивосток», «Оператор» и т.д. Если их признают виновными, то на них будет наложен штраф.

До этого тувинская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения 2,7 млн рублей, выделенных на доставку в республику подаренных властями Москвы автобусов.

В 2021 году московские власти передали в собственность столицы Тувы 40 автобусов ЛиАЗ. Для их доставки в Кызыл мэрия тувинской столицы заключила контракт с подрядчиком из Красноярска, который предоставил акты выполненных работ. Однако реально был перевезен только 31 автобус: четыре так и остались в Москве.

Ранее водитель автобуса в Хабаровске сломал дверью ребро пассажиру-инвалиду.

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