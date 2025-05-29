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«Сказал, что застрелит»: новосибирец целился в водителя грузовика и попал на видео

В Новосибирске на видео попало, как водитель Toyota пытался застрелить мужчину

В Новосибирске 22 мая водитель Toyota Camry хотел застрелить мужчину в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Внезапно в меня из соседней полосы, резко перестраиваясь, врезался седан Toyota Camry, водитель которого вышел из автомобиля и, после моего отказа платить за повреждения его автомобиля, сказал, что застрелит меня, достал из кобуры пистолет и стал целиться в лицо», — рассказал водитель.

Видеорегистратор грузовика запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина выходит из черного автомобиля и начинает конфликт. Далее на записи видно, как он достает пистолет и целится в оппонента.

По словам водителя грузовика, спасаться пришлось, скрываясь за автомобилем. После конфликта нарушитель сообщил, что вернется, затем уехал, но оставил машину за поворотом и начал преследование за новосибирцем, который быстро скрылся.

По информации канала, водитель грузовика написал заявление в полицию и в ГИБДД, но до настоящего времени с новосибирцем никто не связывался.

Ранее самарчанин влетел в столб и попал на видео.

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