«Водитель весь в крови»: самарчанин влетел в столб и попал на видео

В Самаре на видео попал окровавленный после ДТП водитель

В Самаре автомобиль врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Вчерашняя авария в Похвистнево. Водитель весь в крови. Влетел в столб. Рядом парк детский», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как прохожие помогают полуголому водителю выбраться из поврежденного черного автомобиля и уводят в машину скорой помощи. На записи также видно, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого во Владивостоке мужчина на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море. На опубликованных в сети кадрах видно, как при помощи спецтехники достают поврежденный автомобиль, который после ДТП загорелся.

«Ночной дрифт на Канале закончился неблагоприятно. Наш читатель сообщает, что сейчас эвакуируют сгоревшую Toyota. На асфальте видны следы от шин. Упасть в море автомобилю не дали леера, но вероятно, что от удара машина загорелась», — говорится в публикации.

Ранее владивостокец на Subaru Forester сорвался со скалы.