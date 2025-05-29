На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Водитель весь в крови»: самарчанин влетел в столб и попал на видео

В Самаре на видео попал окровавленный после ДТП водитель

В Самаре автомобиль врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Вчерашняя авария в Похвистнево. Водитель весь в крови. Влетел в столб. Рядом парк детский», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как прохожие помогают полуголому водителю выбраться из поврежденного черного автомобиля и уводят в машину скорой помощи. На записи также видно, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого во Владивостоке мужчина на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море. На опубликованных в сети кадрах видно, как при помощи спецтехники достают поврежденный автомобиль, который после ДТП загорелся.

«Ночной дрифт на Канале закончился неблагоприятно. Наш читатель сообщает, что сейчас эвакуируют сгоревшую Toyota. На асфальте видны следы от шин. Упасть в море автомобилю не дали леера, но вероятно, что от удара машина загорелась», — говорится в публикации.

Ранее владивостокец на Subaru Forester сорвался со скалы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами